Молодой парень на машине без вести пропал в Кемерове

Пропавший – Герцев Максим – покинул свое жилище в пятницу, 3 сентября. О том, в какой именно временной промежуток он ушел из дома, неизвестно, однако на связь парень перестал выходить уже утром – в 9:30. Кузбассовец может передвигаться на машине марки Nissan Ade. Как предполагается, до исчезновения горожанин 1995 года рождения мог находиться в центральном районе Кемерова.

Приметы Максима: рост около 180 см, телосложение – среднее, волосы – светлые, кудрявые, глаза – голубые.

На момент исчезновения на нем были надеты: водолазка цвета хаки, черная кепка, брюки того же цвета и белые кроссовки. С собой может находиться черный рюкзак.

Автомобиль кемеровчанина окрашен в темно-зеленый цвет, его тип – универсал.

В настоящее время поисками пропавшего занимаются полицейские, заявка была подана в ПСО «Лиза Алерт». В том же случае, если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождение Максима, его родственники просят сообщить ее по номеру +7 (913) 071-75-73 либо +7 (923) 509-82-00.