Молодой новокузнечанин умер после ссоры в баре

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Житель южной столицы Кузбасса погиб после избиения, произошедшего после словесной перепалки в питейном заведении.

Инцидент произошел в июне 2020 года. Двадцатилетний новокузнечанин, выходя из бара утром, встретил 18-летнего парня, с которым у них ранее в этом же заведении произошел конфликт. Старший мужчина вновь начал словестную перепалку, которая переросла в избиение юноши. Потерпевший потерял сознание, а новокузнечанин скрылся с места преступления. Прибывшая на место "скорая помощь" госпитализировала молодого человека. Через несколько дней он скончался в медучреждении от полученных травм.


Правоохранители выявили и задержали злоумышленника. Выяснилось, что ранее он уже был судим. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". Задержанный признал вину и сотрудничал со следствием, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Состоялся суд, который назначил новокузнечанину наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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