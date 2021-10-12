Молодой новокузнечанин умер после ссоры в баре

Инцидент произошел в июне 2020 года. Двадцатилетний новокузнечанин, выходя из бара утром, встретил 18-летнего парня, с которым у них ранее в этом же заведении произошел конфликт. Старший мужчина вновь начал словестную перепалку, которая переросла в избиение юноши. Потерпевший потерял сознание, а новокузнечанин скрылся с места преступления. Прибывшая на место "скорая помощь" госпитализировала молодого человека. Через несколько дней он скончался в медучреждении от полученных травм.

Правоохранители выявили и задержали злоумышленника. Выяснилось, что ранее он уже был судим. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". Задержанный признал вину и сотрудничал со следствием, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Состоялся суд, который назначил новокузнечанину наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.