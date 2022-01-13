Молодой новокузнечанин поджег дом пожилого соседа из-за обиды

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Правоохранители направили в суд дело, возбужденное в отношении 21-летнего жителя южной столицы Кузбасса. Его обвиняют в уничтожении садового домика и бани пенсионера.

Инцидент произошел в Новокузнецке. Местный житель, 21-летний молодой человек, распивал алкоголь и вспомнил, что держит обиду на своего 74-летнего соседа. Ранее между новокузнечанами были неприязненные отношения. Юноша решил отомстить пенсионеру, проник в его садовый домик и поджег. Кроме того, загорелась и баня, принадлежавшая пожилому новокузнечанину. Сумма ущерба превысила 130 000 рублей.


Молодого человека задержали и возбудили в отношении него дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленное уничтожение чужого имущества", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Сейчас дело направлено в суд, злоумышленнику может грозить до пяти лет лишения свободы.

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