Молодой новокузнечанин на улице оставил пожилую даму без ценностей

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Житель южной столицы Кузбасса вырвал сумку из рук у пенсионерки, за что оказался схвачен силовиками.

80-летняя жительница Новокузнецка обратилась к стражам закона с просьбой о помощи после того, как неизвестный вырвал из ее рук сумку с деньгами. В общей сложности от действий злоумышленника пенсионерка лишилась 5 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления 29-летний новокузнечанин, пояснили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Правда на момент задержания мужчина успел потратить похищенные деньги.


В отношении горожанина уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж". За свои действия нарушитель порядка может лишиться свободы на пять лет. Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Да!
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