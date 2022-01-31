Молодой мужчина в черных берцах и камуфляжных штанах пропал в Кемерове

Банщиков Алексей Александрович 1994 года рождения пропал в Кемерове. Мужчина вышел из своего дома 27 января 2022 года и не вернулся.

Рост пропавшего составляет 175 сантиметров, телосложение нормальное. Волосы светло-русые, глаза зеленые. Был одет в бежевую куртку с капюшоном, серые штаны камуфляжной расцветки, серую шапку и черные берцы, сообщается в ориентировке ПО "Лиза Алерт".

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении мужчины, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее волонтеры объявили о поисках худощавого кемеровчанина в красной куртке и зеленой шапке.