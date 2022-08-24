Молодой мужчина упал с высоты при сборе шишек в Кузбассе

Инцидент произошел в тайге близ поселка Шерешеш Таштагольского района. Мужчина 1991 года рождения собирал шишку и в какой-то момент сорвался с кедра. Очевидцы не смогли транспортировать пострадавшего до дороги.

На место прибыли спасатели, которые оказали мужчине первую помощь, сообщают в пресс-службе Агенства по защите населения и территории Кузбасса. Пострадавшего эвакуировали из тайги на носилках.

Медики госпитализировали кузбассовца в городскую больницу Таштагола.