Молодой мужчина с зелеными глазами пропал в Кузбассе

Местонахождение Васильева Алексея Игоревича 1988 года рождения, жителя села Верх-Чумыш в Киселевском городском округе, остается неизвестным с 21 декабря 2021 года.
Рост мужчины составляет 170 сантиметров. Телосложение нормальное, волосы русые, глаза зеленые. Одежда кузбассовеца на момент исчезновения неизвестна, сообщается в ориентировке ПО "Лиза Алерт".
Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении мужчины, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.
Кроме того, продолжаются поиски кемеровчанина с татуировкой на руке и возможной потерей памяти.
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