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Молодой мужчина пропал в кузбасском лесу

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В Прокопьевском районе в лесу затерялся 32-летний мужчина. Сегодня 5 августа команда волонтеров приступила к его поискам.

Из сводки ПСО "Лиза Алерт" следует, что 32-летний Александр Басалыгин ушел в лес в районе поселка Новостройка в Прокопьевском районе еще вчера в четверг, 4 августа. С тех пор родные и близкие потеряли с ним связь.


Приметы пропавшего: рост 178 сантиметров, плотное телосложение, волосы светло-русые, глаза зелено-голубые. В день исчезновения он был одет в синюю рабочую куртку, темно-синие спортивные штаны, темно-синие кроссовки. С собой взял черный рюкзак.


Если вам что-либо известно о том, где Александр может находиться сейчас, то сообщите полезные сведения поисковикам по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Требуется помощь добровольцев.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что голубоглазый пенсионер в куртке малинового цвета исчез в Кузбассе.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

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