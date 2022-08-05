Молодой мужчина пропал в кузбасском лесу

Из сводки ПСО "Лиза Алерт" следует, что 32-летний Александр Басалыгин ушел в лес в районе поселка Новостройка в Прокопьевском районе еще вчера в четверг, 4 августа. С тех пор родные и близкие потеряли с ним связь.

Приметы пропавшего: рост 178 сантиметров, плотное телосложение, волосы светло-русые, глаза зелено-голубые. В день исчезновения он был одет в синюю рабочую куртку, темно-синие спортивные штаны, темно-синие кроссовки. С собой взял черный рюкзак.

Если вам что-либо известно о том, где Александр может находиться сейчас, то сообщите полезные сведения поисковикам по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Требуется помощь добровольцев.

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