По официальной информации, дорожный инцидент произошел вечером 19 августа, на 301 километре автодороги Р-255 "Сибирь" в Кемерове. Водитель "Нивы", 53-летний мужчина, двигался в сторону микрорайона Кедровка и, поворачивая налево по зеленому сигналу светофора, не предоставил преимущество встречному транспорту, рассказали журналисту AVOKADO в городской ГИБДД. В результате этого легковушка столкнулась с мотоциклом Suzuki.

ДТП стало смертельным для 27-летнего мотоциклиста. Сейчас правоохранители проводят проверку. Госавтоинспекция Кемерова напоминает водителям о том, что при выполнении поворота налево и разворота, следует убедиться в безопасности маневра.

Ранее о смертельной автоаварии в Кемерове сообщили очевидцы, которые также поделились кадрами с места происшествия.