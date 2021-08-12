Молодой лихач в Кемерове вылетел через лобовое стекло после столкновения с опорой

По словам очевидцев, накануне ночью водитель отечественного авто врезался в бетонный столб. Конструкция при этом сместилась, но не упала, а находившийся за рулем молодой человек вылетел из салона через лобовое стекло, получив травмы. Пользователи соцсетей также утверждают, что водитель якобы уходил от погони полиции.

В ГИБДД по городу Кемерово журналисту AVOKADO сообщили, что ДТП произошло 11 августа в 22:40 на пересечении улиц Троллейная и Предзаводская. Согласно данным правоохранителей, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и вылетел с дороги, столкнувшись с опорой контактной сети трамваев.

В результате юноша получил различные травмы и с места аварии был госпитализирован. В настоящее время ему назначено стационарное лечение. Другие обстоятельства произошедшего выясняются.