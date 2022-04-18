Молодой кузбассовец зарезал знакомого в разгар застолья

Житель Междуреченска был в гостях, где употребляли спиртные напитки. Во время застолья между двумя знакомыми разгорелся конфликт и 26-летний молодой человек ударил обидчика ножом в живот.

После случившегося, он позвонил сестре и рассказал об инциденте. Та вызвала скорую помощь и прибывшая бригада констатировала смерть мужчины, передает СК по Кемеровской области.

Междуреченца задержали, он признал вину. В его отношении завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

Материалы переданы в суд.