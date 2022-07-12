Молодой кузбассовец утонул в пруду после употребления спиртного

Инцидент произошел вечером 10 июля в Тяжинском районе. Предварительно установлено, что 33-летний кузбассовец в компании жены и знакомых отдыхал на берегу пруда, при этом употребляя алкоголь. После этого мужчина решил переплыть водоем, но в какой-то момент скрылся под водой. Очевидцы вызвали спасателей, которые и обнаружили тело. Причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.

‒ Необходимо отметить, что на берегу, в том месте, где компания употребляла спиртное, имеются таблички о запрете купания, ‒ рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Устанавливаются все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.