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Молодой кузбассовец утонул в бассейне на глазах у детей

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В Кемеровской области 27-летний мужчина утонул в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса. Свидетелями трагедии стали дети.

Трагический инцидент произошел в минувшую субботу, 19 июня, в Беловском городском бассейне "Металлург". По факту произошедшего проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

– Предварительно установлено, что мужчина, плавая в бассейне, внезапно ушел под воду. Очевидцы, которыми стали дети, позвали на помощь инструктора. Он вытащил посетителя из воды, вызвал "скорую помощь", до прибытия медиков, проводил реанимационные мероприятия, – указано в сообщении ведомства.

Однако спасти жизнь пострадавшему мужчине не удалось. Он скончался по дороге в больницу.

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