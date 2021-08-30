Молодой кузбассовец скрылся после смертельного ДТП с велосипедисткой

Согласно данным полиции, инцидент произошел рано утром в Тисульском районе области. В полицию поступило сообщение о ДТП на улице Октябрьской. Как выяснилось, неизвестный на автомобиле сбил 50-летнюю женщину, которая в этот момент ехала на велосипеде. От полученных повреждение женщина скончалась на месте. При этом виновник аварии с места инцидента скрылся.

Вскоре правоохранители задержали злоумышленника: 22-летнего местного жителя, который ранее уже был судим. Установлено, что в момент смертельного ДТП мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Теперь молодому жителю Тисульского района грозит до 12 лет лишения свободы, передает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.