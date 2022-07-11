Молодой кузбассовец серьезно пострадал под колесами поезда из-за алкоголя

На перегоне станций Карай-Чульжан в Кузбассе произошел наезд на человека. Машинист грузового поезда применил экстренное торомжение, заметив мужчину на рельсах, однако столкновения избежать не удалось. Прибывший на место экипаж "скорой" госпитализировал пешехода. Сейчас правоохранители устанавливают личность и обстоятельства травмирования пострадавшего, сообщают в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.

Как рассказали корреспонденту AVOKADO в Кемеровском областном центре медицины катастроф, травмированному мужчине около 20-25 лет. Госпитализирован в тяжелом состоянии.

Кроме того, медики определили, что пострадавший был пьян.