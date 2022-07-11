Молодой кузбассовец серьезно пострадал под колесами поезда из-за алкоголя

0
Фото:  

Мужчина травмировался на железной дороге в Кемеровской области. Медики прокомментировали инцидент журналисту AVOKADO.

На перегоне станций Карай-Чульжан в Кузбассе произошел наезд на человека. Машинист грузового поезда применил экстренное торомжение, заметив мужчину на рельсах, однако столкновения избежать не удалось. Прибывший на место экипаж "скорой" госпитализировал пешехода. Сейчас правоохранители устанавливают личность и обстоятельства травмирования пострадавшего, сообщают в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.


Как рассказали корреспонденту AVOKADO в Кемеровском областном центре медицины катастроф, травмированному мужчине около 20-25 лет. Госпитализирован в тяжелом состоянии.


Кроме того, медики определили, что пострадавший был пьян.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38066

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined