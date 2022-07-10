Молодой кузбассовец с кудрявыми волосами бесследно исчез

Волонтеры ПСО "Лиза Алерт" распространили ориентировку на 18-летнего Ивана Дмитриевича Кравченко из Гурьевска. По их сведениям, местонахождение кемеровчанина неизвестно с 8 июля.

Рост молодого человека 176 см, телосложение нормальное, волосы русые кудрявые, глаза голубые.

Добровольцы отмечают, что пропавший парень в день исчезновения был одет в черный спортивный костюм, темно-синюю футболку, на ногах у кемеровчанина были черные кроссовки с желтыми полосами.

Любого, кто обладает информацией о возможном местоположении Ивана, просят сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. Требуется помощь волонтеров.