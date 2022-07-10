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Молодой кузбассовец с кудрявыми волосами бесследно исчез

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В Кузбассе начались поиски 18-летнего жителя города Гурьевск, который ушел в неизвестном направлении и пропал.

Волонтеры ПСО "Лиза Алерт" распространили ориентировку на 18-летнего Ивана Дмитриевича Кравченко из Гурьевска. По их сведениям, местонахождение кемеровчанина неизвестно с 8 июля.


Рост молодого человека 176 см, телосложение нормальное, волосы русые кудрявые, глаза голубые.

Добровольцы отмечают, что пропавший парень в день исчезновения был одет в черный спортивный костюм, темно-синюю футболку, на ногах у кемеровчанина были черные кроссовки с желтыми полосами.


Любого, кто обладает информацией о возможном местоположении Ивана, просят сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. Требуется помощь волонтеров.

Фото: Лиза Алерт

Да!
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