Молодой кузбассовец ростом 188 сантиметров пропал без вести

Согласно данным поискового отряда "Лиза Алерт", местонахождение Кочкина Романа Федоровича 1996 года рождения остается неизвестным со 2 февраля 2022 года. Молодой мужчина может находиться в Новокузнецке или другом городе Кузбасса, а также в микрорайоне Адлер города Сочи в Краснодарском крае.

Рост пропавшего кузбассовца составляет 188 см, телосложение нормальное. Черные волосы, карие глаза. Был одет в черную куртку, серые джинсы, черные ботинки и черную шапку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении мужчины, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

Также волонтеры продолжают поиски кузбассовца со шрамом на лице.