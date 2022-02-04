Молодой кузбассовец потерял почти миллион рублей в погоне за инвестициями

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Беловчанин стал жертвой мошенников, которые предлагали ему выгодное предложение по инвестициям.

Житель Белова, 27-летний мужчина, в Интернете увидел объявление о заработке на инвестициях. Перейдя по нему, мужчина заполнил заявку, и через некоторое время с ним связались по этому предложению. Звонившая девушка доступно рассказала о всех выгодах и связала беловчанина с будущим "куратором"


Следуя всем инструкциям, кузбассовец перевел деньги с кредитных карт и оформил кредит для приобретения "инвестиционного портфеля", который помог бы увеличить прибыль.

– Выполняя инструкции наставника, горожанин переводил денежные средства на указанные счета, думая, что приобретает криптовалюту и акции известных кампаний, получив при этом единственную выплату в размере 11 000 рублей, – сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Когда у молодого человека не получилось вывести деньги, он попытался связаться с куратором, однако тот ему не ответил. Поняв, что его обманули, потерпевший обратился в полицию. Он сообщил, что лишился около 1 млн рублей.


На данный момент личность мошенника устанавливается. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

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