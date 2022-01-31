Молодой кузбассовец попал в больницу после наезда иномарки

Накануне, 30 января, в социальных сетях появились кадры, сделанные очевидцами в Белове. На камеру попали последствия наезда легкового автомобиля на пешехода: последний лежит на асфальте, вокруг него собрались неравнодушные горожане.

Согласно информации предоставленной пользователем, представившимся представителем Госавтоинспекции города Белово, инцидент произошел 29 января около 19:00 на улице Октябрьской. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Highlander наехал на пешехода 2000 года рождения, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии молодого человека госпитализировали с травмами различной степени тяжести.



Беловская Госавтоинспекция призывает участников всегда быть внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования дорожных Правил. Водителям следует уступать дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть по пешеходным переходам. Пешим участникам движения перед тем, как вступить на дорогу, необходимо убедиться, что транспортные средства остановились, а водители видят и пропускают их.