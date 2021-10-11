Молодой кузбассовец попал под грузовой поезд

Как сообщается, инцидент произошел на перегоне станций Зеньково – Прокопьевск. Машинист грузового поезда заметил на путях молодого человека и начал тормозить, однако остановиться состав не успел.

В результате пострадавший 24-летний житель Прокопьевска получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу. По предварительным данным, в момент наезда он был пьян. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители, передает пресс-служба УТ МВД России по СФО.