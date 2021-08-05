Молодой кузбассовец ответит перед судом за изнасилование женщины вдвое старше него

В Кузбассе будут судить 25-летнего мужчину, который после пьянки напал на свою 56-летнюю знакомую и изнасиловал. Кузбассовец обвиняется по ч.1 ст. 131 УК РФ.

По данным следователей, инцидент произошел в феврале. Женщина ушла спать, в то время как хозяин жилища решил воспользоваться моментом.

— Он стал снимать со спящей женщины одежду, она проснулась и оказала сопротивление. Тогда злоумышленник ударил ее несколько раз по голове и заломил ей руку. От чего потерпевшая потеряла сознание, — рассказали в областном СУ СКР.

В этот момент кузбассовец и претворил в жизнь свою задумку. Уже спустя время пострадавшая с жалобами на боль в руках пришла в больницу, где ей диагностировали перелом предплечья.

Агрессор сознался в содеянном и теперь ждет суда, который примет решение.