Молодой кузбассовец лишится свободы за насилие над 13-летним мальчиком

Установлено, что кузбассовец в период с сентября по декабрь 2020 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летнего мальчика. Подросток рассказал об этом соседям, которые и обратились к правоохранителям.

Было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ, злоумышленника поместили под стражу. Молодой человек не сотрудничал со следствием и не признал вину, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Суд назначил 20-летнему кузбассовцу наказание в виде девяти лет лишения свободы. Свой срок злоумышленник будет отбывать в колонии общего режима.