Молодой кузбассовец лишится свободы за насилие над 13-летним мальчиком

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Суд в Кемеровской области вынес приговор мужчине, который совершил преступление в отношении подростка.

Установлено, что кузбассовец в период с сентября по декабрь 2020 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летнего мальчика. Подросток рассказал об этом соседям, которые и обратились к правоохранителям.


Было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ, злоумышленника поместили под стражу. Молодой человек не сотрудничал со следствием и не признал вину, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Суд назначил 20-летнему кузбассовцу наказание в виде девяти лет лишения свободы. Свой срок злоумышленник будет отбывать в колонии общего режима.

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