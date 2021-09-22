Молодой кузбассовец кулаками избил школьника из-за гаджета

Из материалов дела следует, что 19-летний рецидивист принял решение отобрать у знакомого школьника гаджет. С этой целью он под предлогом разговора пригласил несовершеннолетнего на встречу, на которой избил и ограбил юного парня.

– Как только тот подошел к нему, он нанес несколько ударов 16-летнему мальчику в область головы, после чего потребовал, чтобы он отдал ему телефон. Подросток, опасаясь избиения, отдал мобильное устройство,– указали в ГУ МВД по Кузбассу.

После инцидента потерпевший рассказал о произошедшем родителям, которые обратились к стражам закона. Вскоре подозреваемого удалось задержать, но на тот момент телефон он уже сдал в ломбард.

Мобильное устройство изъято и возвращено законному владельцу. За свои действия житель Междуреченска попал под п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Дело с обвинительным заключением передано в суд.