Молодой кузбассовец без прав скрылся после наезда на подростка

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Житель Кемеровской области, не владеющий водительским удостоверением, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода и скрылся с места ДТП.

В центре Анжеро-Судженска была сбита 16-летняя девушка, переходившая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Совершивший наезд водитель скрылся с места ДТП, однако вскоре был задержан.


Мужчина 22 лет признался, что разъезжал по городу на своем автомобиле ВАЗ-21102 и не заметил пешехода на дороге. С места происшествия он скрылся, стремясь избежать ответственности. Отмечается, что водительского удостоверения у кузбассовца нет.


На мужчину были заведены протоколы по четырем статьям КоАП РФ. На их основании суд назначил кузбассовцу наказание в виде ареста на двое суток. Также злоумышленнику грозит штраф до 15 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


У пострадавшей девушки были зафиксированы многочисленные ушибы и ссадины.

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