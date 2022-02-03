Молодой кемеровчанин спровоцировал массовое ДТП с пострадавшим

Кадры с места ДТП появились в Сети. По словам очевидцев аварии, накануне вечером на проспекте Химиков произошло "жесткое месево".

В ГИБДД Кемерова журналисту AVOKADO сообщили, что сигнал о столкновении трех автомобилей в районе дома №24 поступил в ведомство 2 февраля в 20:30. По данным инспекторов, 19-летний парень за рулем LADA Priora двигался со стороны Ленинградского проспекта и при выполнении поворота налево на зеленый сигнал светофора не уступил путь встречной иномарке Toyota Corolla, из-за чего машины ударились. В результате "Ладу" отбросило на остановившийся Chevrolet Aveo.

– В аварии пострадал 19-летний пассажир отечественной легковушки,– уточнила собеседница.

Правоохранители призвали автомобилистов к бдительности: при выполнении поворота налево или разворота водителям следует убедиться в отсутствии транспортных средств, которые двигаются во встречном направлении.