Молодой кемеровчанин пойдет под суд за организацию в городе 11 тайников с наркотиком

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В кузбасской столице молодой местный житель стал фигурантом уголовного дела за сбыт наркотиков. Он подозревается в создании тайников с запрещенным веществом в нескольких районах города.

По данным полиции, 22-летний кемеровчанин был задержан по подозрению в сбыте наркотиков, когда правоохранители получили информацию о его незаконной деятельности. Как выяснилось, молодой человек распространял запрещенные вещества бесконтактным способом через специальные тайники, находя клиентов и сообщая им места "закладки" после заключения сделки. При себе у задержанного нашли мобильный телефон, в котором хранились переписки с наркозависимыми.


Позже оперативникам удалось отыскать 11 таких тайников в Рудничном районе Кемерова, а также в жилом районе Ягуновский и микрорайоне Южный. Найденный наркотик оказался мефедроном общей массой 15 граммов.


Теперь молодой кемеровчанин стал фигурантом уголовного дела. За сбыт наркотиков ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет, передает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

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