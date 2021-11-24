Молодой кемеровчанин поджег чужой автомобиль из-за обиды на замечание

Инцидент произошел в городе Кемерово в мае 2021 года. Ранее судимый 21-летний местный житель увидел ночью на парковке белый автомобиль "Mercedes-Benz". Юноша знал, что машина принадлежит администратору клуба, который накануне сделал кемеровчанину замечание, вследствие чего между мужчинами произошел конфликт. Злоумышленник, будучи пьяным, решил отомстить своему обидчику и поджег иномарку. В результате этого был поврежден моторный отсек автомобиля.

Молодой кемеровчанин был обвинен в совершении преступления по ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России. Суд признал фигуранта дела виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Вопрос о возмещении причиненного ущерба хозяину автомобиля будет рассмотрен в рамках гражданского судопроизводства.