Молодой кемеровчанин поджег чужой автомобиль из-за обиды на замечание

0
Фото:  

Суд вынес приговор жителю кузбасской столицы, которого обвиняли в поджоге чужого имущества. Данный поступок был вызван личной обидой.

Инцидент произошел в городе Кемерово в мае 2021 года. Ранее судимый 21-летний местный житель увидел ночью на парковке белый автомобиль "Mercedes-Benz". Юноша знал, что машина принадлежит администратору клуба, который накануне сделал кемеровчанину замечание, вследствие чего между мужчинами произошел конфликт. Злоумышленник, будучи пьяным, решил отомстить своему обидчику и поджег иномарку. В результате этого был поврежден моторный отсек автомобиля.


Молодой кемеровчанин был обвинен в совершении преступления по ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России. Суд признал фигуранта дела виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.


Вопрос о возмещении причиненного ущерба хозяину автомобиля будет рассмотрен в рамках гражданского судопроизводства.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31338

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined