Молодой кемеровчанин может получить до 20 лет тюрьмы за сбыт наркотиков в гайках и болтах

Сотрудники правоохранительных органов заметили в одном из дворов Кемерова молодого человека, который закапывал что-то в снегу. Когда к нему подошли, он попытался безуспешно скрыться.

Расследование показало, что задержанным оказался 21-летний кемеровчанин, который работал курьером в магазине продаж наркотиков.

В ходе личного досмотра сотрудники ППС обнаружили и изъяли у него 46 свертков с синтетической "солью", а также гайки и болты, к которым он крепил клип-боксы, и мобильный телефон, с помощью которого он отчитывался перед "куратором", – передает ГУ МВД по Кемеровской области.

Всего масса веществ составила 20 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Гражданину грозит до 20 лет лишения свободы.