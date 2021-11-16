Молодой кемеровчанин лишил студента денег во время сделки

На объявление о продаже телефона потерпевший наткнулся на сайте в Сети. 21-летний кемеровчанин решился на покупку гаджета и отправился на встречу с продавцом, однако, последний оставил свою жертву без денег и обещанного товара.

Стражи закона установили, что к преступлению причастен 22-летний житель поселка Металлплощадка.

‒ В ходе работы с подозреваемым была также установлена его причастность еще к одному аналогичному грабежу: в конце октября он через сайт объявлений договорился о продаже смартфона и, оказавшись в машине покупателя, выхватил из его рук 9 500 рублей, после чего скрылся, ‒ прокомментировали в ГУ МВД Кузбасса.

В отношении вора грабителя возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Он может отправиться в колонию на четыре года.