Молодой человек из Кузбасса получил штраф за удар полицейского

Осенью прошлого года жители Топков вызвали полицию, так как из припаркованной у дома машины громко играла музыка.

Прибывший сотрудник ДПС потребовал выключить звук, за что в ответ получил удар кулаком по лицу от 26-летнего местного жителя. Он был пьян.

Полицейский задержал горожанина и доставил в отделение. А сам обратился в медучреждение.

В отношении молодого человека завели уголовное дело по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти".

Суд признал его виновным и назначил штраф 15 000 рублей.