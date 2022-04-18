Молодой человек из Кузбасса получил штраф за удар полицейского

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Топкинец, находясь в алкогольном опьянении, ударил сотрудника ДПС кулаком по лицу.

Осенью прошлого года жители Топков вызвали полицию, так как из припаркованной у дома машины громко играла музыка.


Прибывший сотрудник ДПС потребовал выключить звук, за что в ответ получил удар кулаком по лицу от 26-летнего местного жителя. Он был пьян.


Полицейский задержал горожанина и доставил в отделение. А сам обратился в медучреждение.


В отношении молодого человека завели уголовное дело по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти".


Суд признал его виновным и назначил штраф 15 000 рублей.

Да!
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