Молодой байкер без прав на обгоне спровоцировал ДТП с четырьмя пострадавшими в Кузбассе

В минувшую субботу, 9 июля, в 16:20 в пгт Промышленная произошло ДТП, в результате которого серьезно травмировались сразу четверо человек, о чем AVOKADO сказали в областной ГИБДД. По данным собеседника, авария с участием мотоцикла и ВАЗ 2109 произошла у дома №57 по улице Островская.

– 18-летний водитель мотоцикла kawasaki при совершении маневра обгона нескольких транспортных средств допустил столкновение ВАЗ 2109, который следовал впереди и совершал поворот налево, – сказали правоохранители.

В результате в больницу попали четыре человека: водитель и пассажир мотоцикла, а также два пассажира легковушки.

К слову, стражи закона выяснили, что молодой байкер сел за руль железного "коня" без прав и с нарушением требований ОСАГО. В ведомстве напомнили, что во избежании серьезных последствий всем автолюбителям следует управлять транспортными средствами только с водительским удостоверением, также необходимо соблюдать скоростной режим и не допускать опасных маневров.