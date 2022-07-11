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Молодой байкер без прав на обгоне спровоцировал ДТП с четырьмя пострадавшими в Кузбассе

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В кузбасском пгт произошла серьезная автоавария: сразу четыре человека с тяжелыми травмами попали в больницу. Подробности о ДТП с бесправным мотоциклистом AVOKADO рассказали в региональной ГИБДД.

В минувшую субботу, 9 июля, в 16:20 в пгт Промышленная произошло ДТП, в результате которого серьезно травмировались сразу четверо человек, о чем AVOKADO сказали в областной ГИБДД. По данным собеседника, авария с участием мотоцикла и ВАЗ 2109 произошла у дома №57 по улице Островская.

18-летний водитель мотоцикла kawasaki при совершении маневра обгона нескольких транспортных средств допустил столкновение ВАЗ 2109, который следовал впереди и совершал поворот налево, – сказали правоохранители.

В результате в больницу попали четыре человека: водитель и пассажир мотоцикла, а также два пассажира легковушки.


К слову, стражи закона выяснили, что молодой байкер сел за руль железного "коня" без прав и с нарушением требований ОСАГО. В ведомстве напомнили, что во избежании серьезных последствий всем автолюбителям следует управлять транспортными средствами только с водительским удостоверением, также необходимо соблюдать скоростной режим и не допускать опасных маневров.

Да!
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