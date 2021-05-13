Молодой автолюбитель спровоцировал ДТП с погибшей на мотоблоке в Новокузнецке

Инцидент случился 3 мая около 3:40 на улице Центральной в поселке Металлургов в Новокузнецке. Иномарка влетела в мотоблок, ехавший впереди нее. Как сообщили в ГИБДД Кузбасса сайту VSE42.Ru, по предварительным данным, за рулем легковушки Deawoo Nexia был 18-летний парень, который не выбрал безопасную дистанцию.

В результате ДТП погибла 31-летняя женщина, находящаяся в спецтехнике. Еще трое пострадали: управлявший иномаркой парень и его 42-летняя спутница, которым назначено амбулаторное лечение, а также 43-летний водитель мотоблока, его доставили в больницу. На текущий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

С начала 2021 года в Кузбассе произошло 52 аварии из-за несоблюдения дистанции: трое человек ДТП скончались, еще 60 трамировались. ГИБДД призывает участников движения соблюдать правила и быть внимательными на дороге.