Молодой автолюбитель пострадал в ДТП с иномаркой и фурой

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Утром 24 июня в Новокузнецке произошло ДТП с участием легковушки и фуры, в котором пострадал молодой водитель.

По данным ГИБДД Кузбасса, сегодня около 9:30 утра в районе дома №3 по Космическому шоссе на перекрестке неравнозначных дорог произошло ДТП с участием грузовика Shacman и "немца" под управлением 27-летнего водителя.

При выезде со второстепенной дороги Volkswagen не предоставил преимущество в движении фуре Shacman, которая двигалась по главное дороге, из-за чего и возникла аварийная ситуация, – сказали AVOKADO в ведомстве.

В результате владелец иномарки получил телесные повреждения. Медики назначили ему амбулаторное лечение или же оказание помощи в условиях дневного стационара.

Видео: ВКонтакте / "ДТП Кузбасс"

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