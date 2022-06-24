Молодой автолюбитель пострадал в ДТП с иномаркой и фурой

По данным ГИБДД Кузбасса, сегодня около 9:30 утра в районе дома №3 по Космическому шоссе на перекрестке неравнозначных дорог произошло ДТП с участием грузовика Shacman и "немца" под управлением 27-летнего водителя.

– При выезде со второстепенной дороги Volkswagen не предоставил преимущество в движении фуре Shacman, которая двигалась по главное дороге, из-за чего и возникла аварийная ситуация, – сказали AVOKADO в ведомстве.

В результате владелец иномарки получил телесные повреждения. Медики назначили ему амбулаторное лечение или же оказание помощи в условиях дневного стационара.