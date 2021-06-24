Молодежь составила 36% среди уехавших из Кузбасса людей

По данным Кемеровостата, на начало 2021 года в Кузбассе проживает 479,6 тысяч человек в возрасте от 14 до 30 лет (18,2% от общего числа живущих в регионе). Из них 243,8 тысячи человек — мужчины, а 235,7 тысяч — женщины.

Среди парней и девушек 15-29 лет численность рабочей силы равна 233,2 тысячи человек, однако 27,6 тысяч не имеют работы (32,3% от количества всех безработных в Кузбассе). В этой же возрастной группе за 2020 год в шахтерский край приехали 37,3% от общего числа приезжих. Вместе с тем покинули регион еще 36,2% (аналогично от количества всех уехавших).

Самыми плодовитыми среди молодых женщин стали жительницы Кузбасса от 25 до 30 лет. Реже всего из молодых матерей рожают девушки 16-19 лет.

13,5 тысяч пар стали мужем и женой, при этом молодых невест оказалось больше, чем молодых женихов (56,2% и 50,8% соответственно).