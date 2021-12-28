Молодая жительница Кузбасса зарезала мужа-скандалиста

По версии следствия, инцидент произошел 27 ноября 2021 года в Юрге. Местная жительница употребляла алкоголь в компании своего мужа и подруги. В ходе застолья супруги поссорились, и мужчина оскорбил 23-летнюю жену нецензурной бранью. Женщина разозлилась и ударила мужа ножом в грудь, отчего тот скончался на месте. Правоохранителей и медиков юргинка вызвала сама.

"Следователю женщина пояснила, что нетрезвый супруг постоянно устраивал скандалы, оскорблял ее, мог поднять не нее руку", ‒ сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Задержанная полностью признает вину и сотрудничает со следствием. Расследование возбужденного в отношении юргинки дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство" продолжается.