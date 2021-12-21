Молодая жительница Кузбасса угнала такси после вечеринки

Инцидент произошел в мае 2021 года в Анжеро-Судженске. Местная жительница, 18-летняя девушка, устроила дома вечеринку с подругами. После застолья молодая горожанка решила проводить приятельницу до такси. Увидев, что водитель вышел из салона, девушка сама села за руль "Renault Logan". Свой поступок она объяснила тем, что якобы хотела перегнать иномарку в другое место. Девушка не справилась с управлением и отправила такси в кювет.

Правоохранители возбудили в отношении анжеросудженки уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или транспортным средством без цели хищения", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Максимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы.

Рассмотрением дела займется суд.