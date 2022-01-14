Молодая жительница Кузбасса предстанет перед судом за убийство возлюбленного

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Правоохранители завершили расследование дела в отношении 23-летней жительницы одного из кузбасских городов. Ее обвиняют в убийстве сожителя.

Инцидент произошел в октябре 2021 года в Анжеро-Судженске. Местная жительница, 23-летняя женщина, распивала спиртное со своим 35-летнем возлюбленным. Мужчина начал предъявлять девушке претензии на почве ревности, из-за чего пара поссорилась. В ходе конфликта анжеросудженка ударила мужчину ножом в грудь. После этого она вызвала "скорую", которой оставалось лишь констатировать смерть потерпевшего. Правоохранители задержали девушку и возбудили в отношении нее дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство".

"Женщина со следствием не сотрудничала, вину не признала, утверждала, что оборонялась от сожителя, при этом демонстрировала порез руки. Однако судебно-медицинская экспертиза показала, что повреждение женщина могла причинить себе сама", ‒ сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Дело с обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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