Молодая жительница Кузбасса попала под суд за рассылку порно

Установлено, что 25-летняя мариинка в прошлом году получила от знакомого видеозапись порнографического содержания, на которой была изображена другая горожанка.

‒ Узнав, что эта девушка является подругой ее знакомой, обвиняемая перенаправила последней это видео для формирования у той негативной характеристики о подруге, ‒ сообщают в пресс-службе Мариинского городского суда.

Ролик начал распространяться по Сети, после чего об этом узнала потерпевшая и ее родственники. В отношении мариинки, переславшей запись знакомой, было возбуждено уголовное дело. Суд, учитывая ряд смягчающих обстоятельств, приговорил девушку к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.

Кроме того, в отношении мужчины, который выслал подсудимой ролик, также возбуждено уголовное дело, в том числе за оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Кузбассовец заключен под стражу.