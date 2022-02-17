Молодая жительница Кузбасса лишилась крупной суммы из-за "зеркального" заема по телефону

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Жительница Междуреченска оформила кредит и под диктовку афериста перевела более 150 000 рублей.

Молодой жительнице Междуреченска поступил звонок от "сотрудника службы безопасности банка", который сообщил о том, что на нее оформили кредит в размере 150 000 рублей. Злоумышленники выполнили операцию из Уфы.


"Специалист банка" предупредил 23-летнюю горожанку об этом и чтобы обезопасить средства, предложил оформить зеркальный заем на ту же сумму. Это, по его словам, обнулило бы кредит и деньги ушли бы на "безопасный счет".

– Поверив словам псевдосотрудника, потерпевшая получила онлайн-кредит, обналичила заемные средства и произвела 10 транзакций на счета, указанные аферистом, –передает ГУ МВД по Кемеровской области.

Девушка, пытаясь дозвониться до "банка", чтобы узнать о состоянии ее "долга", не смогла этого сделать и тогда поняла, что стала жертвой мошенников. После этого она сразу обратилась в полицию.


Сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут поиски злоумышленников. Заведено уголовное дело по статье "Мошенничество". Им грозит до пяти лет лишения свободы.


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