Молодая жительница Кузбасса лишилась гаджета из-за уголовника со стажем

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Рецидивист в кузбасском городе не устоял перед соблазном похитить телефон, из-за чего в очередной раз оказался в руках правоохранителей.

20-летняя сотрудница кафе в Юрге лишилась гаджета из-за уголовника со стажем, который заметил телефон на прилавке и без долгих раздумий схватил его, а после скоропостижно скрылся с места преступления. Сумма причиненного ущерба составила 13 000 рублей.


Однако спустя пару дней жертва заметила злоумышленника, когда тот заходил в подъезд многоквартирного дома. В тот момент она побежала звать на подмогу стражей порядка. Ей на помощь откликнулся экипаж Росгвардии. Силовики организовали засаду.

– Стражи правопорядка задержали предполагаемого похитителя, который спустя время вышел на улицу. Им оказался ранее судимый за кражу 49-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, – сообщили в Росгвардии.

В результате уголовнику пришлось признаться в краже мобильного телефона. Он заявил, что награбленное принес в свой дом. Задержанный передан в руки представителей полиции.

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