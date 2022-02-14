Молодая женщина в серебристых сапогах пропала без вести в Кузбассе

Согласно ориентировке ПО "Лиза Алерт", Еременко Татьяна Владимировна 1991 года рождения ушла из своего дома в Прокопьевске в неизвестном направлении. С 9 февраля текущего года местонахождение женщины остается неизвестным.

Рост прокопчанки составляет 165 сантиметров, телосложение худощавое. Волосы темно-русые, глаза зеленые. Была одета в черный пуховик, черные штаны, сапоги серебристого цвета и черную шапку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении женщины, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, волонтеры продолжают поиски высокого кемеровчанина со шрамом на голове.