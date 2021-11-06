Молодая женщина в черной куртке пропала без вести в Кузбассе

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Волонтеры начали поиски 32-летней жительницы столицы Кузбасса, одетой в черную куртку и серо-коричневые штаны.

Поисковый отряд "Лиза Алерт" объявил о начале поисков кемеровчанки Ивановой Марии Николаевны 1989 года рождения. Местонахождение женщины остается неизвестным с 30 октября 2021 года.


Согласно данным волонтеров, рост кемеровчанки составляет 176 сантиметров, телосложение среднее. Волосы каштановые, глаза карие. Пропавшая была одета в черную курту с капюшоном, серо-коричневые штаны в клетку и черные сапоги. С собой у женщины был рюкзак серого цвета.


Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении кемеровчанки, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

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