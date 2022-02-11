Молодая женщина провела десять часов в снежном плену в Новокузнецке

Инцидент произошел в Новокузнецке. В ночь с 8 на 9 февраля к специалистам обратилась испуганная местная жительница. Она сообщила, что ее взрослая дочь отправилась днем на дачу в Орджоникидзевском районе, где должна была очистить крышу от снега. Когда молодая женщина не вернулась, встревоженная мать отправилась на участок, где обнаружила лишь транспортное средство дочери.

На место выехали представители нескольких служб. Специалисты предположили, что из-за оттепели на новокузнечанку сошел плотный слой снега с крыши. Спустя два часа поиска в снегу была найдена шапка и лестница, а затем и сама женщина.

‒ После пребывания в 10-часовом снежном плену она, к счастью, была жива, однако находилась в очень тяжелом состоянии, ‒ рассказали сотрудники управления по защите населения и территории Новокузнецка на официальной странице в Instagram.



Пострадавшую передали работникам "скорой". После поступления в больницу женщина была отправлена в реанимацию.