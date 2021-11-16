Полицейские получили информацию, что неизвестная вынесла из квартиры 75-летней прокопчанки кошелек с деньгами. Потерпевшая указала, что злоумышленница проникла в квартиру через входную дверь, которая оказалась открыта.

‒ Выглянув в подъезд, она увидела убегающую незнакомку, а затем обнаружила, что с тумбочки в коридоре пропал кошелек, ‒ сообщили в ГУ МВД Кузбасса.

Злоумышленницей оказалась 19-летняя девушка. Похищенный кошелек полицейские изъяли и вернули законной владелице. Однако в ходе расследования силовики узнали, что юная дама приложила руку еще к трем квартирным кражам. Общая сумма ущерба составила около 50 000. рублей.

Возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ. "Кража". За пристрастие к воровству горожанка может отправиться в тюрьму на шесть лет.