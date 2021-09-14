Молодая новокузнечанка украла у племянницы гаджет

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Молодая жительница южной столицы Кузбасса попала под суд после вторжения в жилище сестры, откуда она вынесла ценные гаджеты.

По предварительной информации, 21-летняя пьяная девушка из Новокузнецка проходила мимо дома, где проживала ее сестра с 9-летней дочерью. Обвиняемая решила проникнуть в жилье с целью похитить от туда электронику: планшет и компьютер племянницы.


Для совершения преступления горожанка убедилась, что родственниц в здании нет, а после ключами, которые имела при себе на случай необходимости, открыла дверь.

Забрав планшетный компьютер, женщина закрыла дверь и с места преступления скрылась. Потерпевшая, обнаружив пропажу, обратилась в правоохранительные органы, – пояснили в СУ СК по Кемеровской области.

Имущество сестры местная жительница успела сдать в ломбард, оно было изъято и возвращено законной владелице. Следователь возбудил в отношении задержанной уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Со следствием обвиняемая сотрудничала, вину признала. Дело передано в суд.

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