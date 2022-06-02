Молодая новокузнечанка ростом 146 сантиметров не вернулась домой

Чистобаева Екатерина Петровна 1988 года рождения пропала без вести в Новокузнецке. Женщина ушла из дома 1 июня 2022 года в неизвестном направлении.

Рост пропавшей составляет 146 сантиметров, телосложение худощавое. Волосы каштанового цвета, глаза серые. Была одета в зеленую майку, голубые спортивные штаны, серые кроссовки, следует из ориентировки поискового отряда "Лиза Алерт".

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении новокузнечанки, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

Также продолжаются поиски кузбассовца в белой куртке и очках, худощавого юргинца с голубыми глазами, мужчины в темно-сером жилете и сельчанина в камуфляжных штанах и красной майке.