Молодая мать из Кузбасса тайно оформила на знакомого кредит

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Суд вынес приговор девушке, которая использовала приятеля для получения денег.

Инцидент произошел в Мариинске. Местная жительница, незадолго до своего 19 дня рождения, проживала у своего знакомого. Однажды вечером девушка попросила у приятеля телефон и попробовала, в тайне от мужчины, через приложение банка оформить кредит на 30 тысяч рублей. Однако банк одобрил получение 40 тысяч рублей. Оформив ссуду, мариинка заявила, что пойдет прогуляться, при этом тайно забрав телефон и банковскую карту приятеля. Гаджет девушка сдала в ломбард и начала тратить похищенные деньги.

‒ В течение полутора суток она приобретала продукты питания, спиртное, оплачивала покупки в интернет-магазине и услуги такси, а также приобрела стикеры в приложении "Вконтакте". В итоге, когда все деньги были истрачены, она выбросила банковскую карту, ‒ рассказали в пресс-службе Мариинского городского суда.

При этом хозяин похищенных вещей обнаружил пропажу в тот же вечер, но не смог связаться с приятельницей. Тогда мужчина обратился в полицию, а позднее узнал о кредите.


При рассмотрении дела суд учел ряд смягчающих обстоятельств, среди которых наличие малолетнего ребенка, и назначил мариинке наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. При этом девушка должна возместить знакомому около 46 тысяч рублей. На данный момент потерпевший продолжает выплачивать банку оформленный на его имя кредит.


Отмечается, что незадолго до приговора горожанка была ограничена в родительских правах из-за бродяжничества и ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

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