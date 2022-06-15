Молодая кемеровчанка в подъезде спустила трусы при маленьком мальчике

В Сети появилось видео, где молодая кемеровчанка справила свою нужду в подъезде многоквартирного дома по улице Нахимова, 262, что в Рудничном районе. При этом нижнее белье девушка не постеснялась приспустить даже с учетом того, что за процессом наблюдал маленький мальчик, который шел вместе с ней.

Так, судя по кадрам, девушка отошла от ребенка и спряталась за углом стены. Она присела на корточки и начала опорожняться на лестницу, не испытывая при этом никакого смущения.

– Опубликуйте, пожалуйста, Нахимова 262 г. Кемерово, видимо, энурез у девушки, если это не заболевание, тогда это свинство, – подписал автор публикацию, которая появилась в сообществе во "ВКонтакте".

В комментариях подписчики паблика раскритиковали местную жительницу за "свинство", а также осудили молодую хулиганку за то, что она подает плохой пример подрастающему поколению.