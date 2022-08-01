Молодая кемеровчанка попала в больницу после наезда автомобиля

В социальных сетях появилось сообщение о том, что в центре Кемерова произошел наезд на пешехода, переходившего дорогу в отведенном для этого месте. Чтобы выяснить обстоятельства инцидента, журналист AVOKADO обратился в ОГИБДД столицы региона.

Происшествие случилось 30 июля в 22:46. Водитель Volkswagen Polo, 33-летний мужчина, двигался по улице Дзержинского в сторону улицы Кирова. В районе здания №4 автомобилист сбил 21-летнюю девушку, переходящую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП горожанка получила травмы, ей было назначено стационарное лечение, рассказали правоохранители корреспонденту AVOKADO.

Госавтоинспекция города Кемерово напоминает водителям о необходимости убедиться в отсутствии людей на дороге при проезде пешеходного перехода, а также предоставлять им преимущество. Пешеходам следует использовать световозвращатели в темное время суток, а также не выходить на дорогу, не убедившись в безопасности перехода.