Молодая кемеровчанка попала в больницу после ДТП на перекрестке

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Автоавария с двумя пострадавшими случилась утром в кузбасской столице.

По данным правоохранителей, которыми они поделились с корреспондентом AVOKADO, две иномарки столкнулись на кемеровском перекрестке в 09:45. Предварительно, 39-летняя водитель коричневого Volkswagen Polo, двигаясь по второстепенной дороге, не уступила транспорту на "главной". В результате этого, в районе здания №14 по улице Авроры произошло столкновение с белым автомобилем Volkswagen Polo.


В ДТП пострадала находившаяся за рулем коричневой машины автомобилистка, а также 22-летняя пассажирка белого Volkswagen, отметили в ОГИБДД по городу Кемерово. Водителю иномарки было назначено амбулаторное лечение, а второй пострадавшей – стационарное.


В социальных сетях появился снимок, сделанный на месте происшествия. По словам очевидцев, из-за ДТП движение на перекрестке было затруднено.

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Да!
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