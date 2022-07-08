Молодая кемеровчанка попала в больницу после ДТП на перекрестке

По данным правоохранителей, которыми они поделились с корреспондентом AVOKADO, две иномарки столкнулись на кемеровском перекрестке в 09:45. Предварительно, 39-летняя водитель коричневого Volkswagen Polo, двигаясь по второстепенной дороге, не уступила транспорту на "главной". В результате этого, в районе здания №14 по улице Авроры произошло столкновение с белым автомобилем Volkswagen Polo.

В ДТП пострадала находившаяся за рулем коричневой машины автомобилистка, а также 22-летняя пассажирка белого Volkswagen, отметили в ОГИБДД по городу Кемерово. Водителю иномарки было назначено амбулаторное лечение, а второй пострадавшей – стационарное.

В социальных сетях появился снимок, сделанный на месте происшествия. По словам очевидцев, из-за ДТП движение на перекрестке было затруднено.